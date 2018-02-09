2018-02-09T14:03:58+03:00
В мире

В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток

Городские власти сформулировали правила поведения для туристических групп в квартале Красных фонарей
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проститутокВ Амстердаме туристам запретили глазеть на проститутокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Амстердама с апреля 2018 года существенно ужесточили правила поведения для туристических групп в квартале Красных фонарей. В частности, гостям города запретят фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять спиртное.

Теперь гидам понадобится специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии в указанном районе города. При этом запрещается собирать группы численностью более 20 человек.

«Экскурсии должны заканчиваться к 11 часам вечера. Группам не разрешается останавливаться в местах, где бывает многолюдно – на мостах, перед входами в магазины. Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны обеспечивать, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений», - говорится в сообщении на сайте муниципальных властей Амстердама.

Отмечается, что перед началом тура гид обязан сообщить участникам о необходимости проявлять уважение к жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса. Кроме того, рассматривается возможность введения специального налога на такие экскурсии.

За нарушение правил грозит штраф: 190 евро для самостоятельного гида и 950 евро для специалистов туркомпании. После трех нарушений гида лишат лицензии.

Подобные меры были вызваны чрезмерным наплывом туристов, посещающих квартал Красных фонарей. В пиковые часы по району могут ходить порядка 27 экскурсионных групп.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар