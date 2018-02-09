В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:03:58+03:00

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Власти Амстердама с апреля 2018 года существенно ужесточили правила поведения для туристических групп в квартале Красных фонарей. В частности, гостям города запретят фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять спиртное.

Теперь гидам понадобится специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии в указанном районе города. При этом запрещается собирать группы численностью более 20 человек.

«Экскурсии должны заканчиваться к 11 часам вечера. Группам не разрешается останавливаться в местах, где бывает многолюдно – на мостах, перед входами в магазины. Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны обеспечивать, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений», - говорится в сообщении на сайте муниципальных властей Амстердама.

Отмечается, что перед началом тура гид обязан сообщить участникам о необходимости проявлять уважение к жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса. Кроме того, рассматривается возможность введения специального налога на такие экскурсии.

За нарушение правил грозит штраф: 190 евро для самостоятельного гида и 950 евро для специалистов туркомпании. После трех нарушений гида лишат лицензии.

Подобные меры были вызваны чрезмерным наплывом туристов, посещающих квартал Красных фонарей. В пиковые часы по району могут ходить порядка 27 экскурсионных групп.