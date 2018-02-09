Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25%), до 7,5% годовых. Такое заявление сделали в пресс-службе регулятора.

"Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,50% годовых. Годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

В связи с такими благоприятными условиями, в частности с уменьшением вероятности превышения годовой инфляцией 4% в текущем году, ЦБ решил продолжить снижение ключевой ставки. При этом регулятор допускает, что переход от умеренно жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной будет завершен уже в 2018-м.

Напомним, что последний раз снижение ключевой ставки происходило 15 декабря прошлого года. Тогда Банк России понизил ее сразу на полпроцента - с 8,25% до 7,75% годовых, сообщает сайт kp.ru.