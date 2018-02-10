В Крым собралась очередная делегация парламентариев из Германии

10 Февр. 2018 2018-02-10T09:46:55+03:00

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Очередная делегация парламентариев из Германии заявила о желании посетить Крым. В частности, визит на полуостров планируют представители немецкой партии «Левые».

«Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме», - сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, немецкие депутаты также выразили желание присутствовать в ходе голосования на выборах президента в марте этого года. Однако этот вопрос необходимо согласовывать на федеральном уровне, подчеркнул Гемпель.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», в феврале Крым посетила делегация от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии». В ее состав вошли депутаты региональных парламентов ФРГ. Несмотря на угрозы со стороны Киева, они провели плодотворный визит, который закончился 9 февраля.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что критически отнеслись к поездке парламентариев, но считают ее частной инициативой.