В Крым собралась очередная делегация парламентариев из Германии
Очередная делегация парламентариев из Германии заявила о желании посетить Крым. В частности, визит на полуостров планируют представители немецкой партии «Левые».
«Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме», - сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, немецкие депутаты также выразили желание присутствовать в ходе голосования на выборах президента в марте этого года. Однако этот вопрос необходимо согласовывать на федеральном уровне, подчеркнул Гемпель.
Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», в феврале Крым посетила делегация от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии». В ее состав вошли депутаты региональных парламентов ФРГ. Несмотря на угрозы со стороны Киева, они провели плодотворный визит, который закончился 9 февраля.
В правительстве ФРГ подчеркнули, что критически отнеслись к поездке парламентариев, но считают ее частной инициативой.