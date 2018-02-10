2018-02-10T10:11:01+03:00
Спорт

Болельщик из США рассказал, зачем развернул российский флаг на открытии Олимпиады в Пхенчхане

Американец Филип Вахуда хотел выразить солидарность со спортсменами, которые не смогут представлять свою страну без собственной вины
Денис СУХОВ
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Филип Вахуда. Фото: RTФилип Вахуда. Фото: RT
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Американец из Окленда Филип Вахуда объяснил, зачем развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. По словам болельщика, таким образом он хотел проявить солидарность с атлетами, без вины отстраненными от Игр.

«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», - цитирует Вахуду телеканал RT.

Как сообщал ранее сайт «КП», Вахуда принес на церемонию открытия Игр российский триколор с гербом.

Напомним, из первоначальной российской заявки в 500 человек Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Пхенчхане только 168 спортсменов. Большинству сильнейших атлетов страны было отказано без объяснения конкретной причины.

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