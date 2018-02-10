Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:49:49+03:00

Филип Вахуда из Окленда развернул триколор на трибунах, чтобы поддержать спортсменов из РФ

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Американец пришел на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане российским флагом. Болельщик Филип Вахуда из Окленда рассказал, что пронес триколор с изображением орла и надписью «Россия» совершенно свободно.

По его ловам, так он решил поддержать российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не допустил до участия в соревнованиях.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец в интервью телекомпании RT.

Болельщик Филип Вахуда из Окленда(США) на открытии Олимпиады-2018. Фото: RT

Как собщал сайт kp.ru, 9 февраля, было объявлено официальное решение Спортивного арбитражного суда по иску 47 российских спортсменов и тренеров, которых не допустил Международный Олимпийский комитет на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Арбитраж отклонил апелляции 45 атлетов России и двух тренеров, которые пытались оспорить решение МОК.