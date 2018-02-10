2018-02-10T11:43:37+03:00
Политика

Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35

Авторы издания задались вопросом, что может машина четвертого поколения противопоставить оппонентам из США
Денис СУХОВ
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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Эксперты издания National Interest сравнили возможности российского истребителя Су-35 и его американских оппонентов пятого поколения F-22 и F-35, спроектированных по стелс-технологии.

Авторы материала «Все причины, почему Америка должна бояться Су-35» уверены, что российский истребитель не уступает любым одноклассникам четвертого поколения, в частности истребителям F-15s, «Еврофайтер» и «Рафаль».

Превосходство в маневренности, скорости и вооружении делают Су-35 крайне опасным противником и для более технологичных F-22 и F-35, особенно если речь идет о ближнем бое. В актив российского истребителя также занесены возможности РЭБ, мощная радиолокационная станция с пассивной фазированной решеткой и инфракрасные поисково-следящие системы. Все это, по мнению экспертов, даст самолету возможность быстрее обнаружить противника-«невидимку» и приблизиться к нему на расстояние удара.

В то же время американским стелс-истребителям остается полагаться на свою незаметность и возможность запустить достаточное количество ракет до того, как Су-35 окажется близко.

Эксперты подчеркивают, что реальный потенциал машин можно оценить только в боевых условиях, при этом важно учитывать подготовку летного состава, цели миссии и поддержку истребителей с земли.

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