Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35
Эксперты издания National Interest сравнили возможности российского истребителя Су-35 и его американских оппонентов пятого поколения F-22 и F-35, спроектированных по стелс-технологии.
Авторы материала «Все причины, почему Америка должна бояться Су-35» уверены, что российский истребитель не уступает любым одноклассникам четвертого поколения, в частности истребителям F-15s, «Еврофайтер» и «Рафаль».
Превосходство в маневренности, скорости и вооружении делают Су-35 крайне опасным противником и для более технологичных F-22 и F-35, особенно если речь идет о ближнем бое. В актив российского истребителя также занесены возможности РЭБ, мощная радиолокационная станция с пассивной фазированной решеткой и инфракрасные поисково-следящие системы. Все это, по мнению экспертов, даст самолету возможность быстрее обнаружить противника-«невидимку» и приблизиться к нему на расстояние удара.
В то же время американским стелс-истребителям остается полагаться на свою незаметность и возможность запустить достаточное количество ракет до того, как Су-35 окажется близко.
Эксперты подчеркивают, что реальный потенциал машин можно оценить только в боевых условиях, при этом важно учитывать подготовку летного состава, цели миссии и поддержку истребителей с земли.