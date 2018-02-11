Японка, которую родной дед морил голодом, похудела до 16,8 кг
Молодая японка, едва не умершая от анорексии, рассказала, что до крайней степени истощения её довёл родной дед, моривший её голодом. По словам девушки, в 16 лет она весила меньше 17 килограммов, а медики говорили, что спасли несчастную буквально за 10 минут до смерти, пишет газета Daily Mail.
Как утверждает девушка, десять лет назад ее опекуном был дедушка, который запрещал ей есть, а если заставал с едой – бил по животу, заставлял выплюнуть или доводил до рвоты. В итоге она попала в больницу.
Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенкаФото: Twitter.com
В доказательство своих слов жертва деда-тирана показала в Twitter свои снимки с весом 16,8 кг – так может весить пятилетний ребенок, а не девочка-подросток. Здоровая 16-летняя девушка должна весить около 47 килограммов.
Несчастную спасли, теперь её жизни ничего не угрожаетФото: Twitter.com
Японка также показала свои селфи уже после госпитализации, на которых видны следы побоев. Девушка говорит, что врачи вмешались вовремя, с их помощью она выздоровела, и теперь весит нормально, как положено в её возрасте.
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