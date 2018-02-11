Японка, которую родной дед морил голодом, похудела до 16,8 кг

11 Февр. 2018 2018-02-11T02:28:39+03:00

Девушка в соцсетях показала свои снимки с этим весом [осторожно, шокирующие фото]

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Молодая японка, едва не умершая от анорексии, рассказала, что до крайней степени истощения её довёл родной дед, моривший её голодом. По словам девушки, в 16 лет она весила меньше 17 килограммов, а медики говорили, что спасли несчастную буквально за 10 минут до смерти, пишет газета Daily Mail.

Как утверждает девушка, десять лет назад ее опекуном был дедушка, который запрещал ей есть, а если заставал с едой – бил по животу, заставлял выплюнуть или доводил до рвоты. В итоге она попала в больницу.

Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенкаФото: Twitter.com

В доказательство своих слов жертва деда-тирана показала в Twitter свои снимки с весом 16,8 кг – так может весить пятилетний ребенок, а не девочка-подросток. Здоровая 16-летняя девушка должна весить около 47 килограммов.

Несчастную спасли, теперь её жизни ничего не угрожаетФото: Twitter.com

Японка также показала свои селфи уже после госпитализации, на которых видны следы побоев. Девушка говорит, что врачи вмешались вовремя, с их помощью она выздоровела, и теперь весит нормально, как положено в её возрасте.

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