2018-02-11T14:22:14+03:00
Спорт

Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном турнире Олимпиады 2018

Победа нашей фигуристки принесла 10 очков в копилку России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева - первая в короткой программе Олимпиады 2018.Евгения Медведева - первая в короткой программе Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в воскресенье, 11 февраля, в олимпийском командном турнире взяла старт самая крутая фигуристка мира - Евгения Медведева. В короткой программе Олимпиады она набрала 81,06 балла и установила новый личный и мировой рекорд, заняв первое место. Вторая - Каролина Костнер из Италии, третья - Кейтлин Осмонд.

Прошлый рекорд принадлежал Медведевой - она набрала 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио в апреле прошлого года.

Благодаря победе Медведевой у нас - еще плюс 10 очков в командном зачете. И у нас 31 балл, второе место. Впереди нас команда Канады, которая набрала 35 очков. Позади россиян - сборная США, набравшая после 4 видов 29 баллов в свой зачет.

Реакция Евгении Медведевой на заработанные на Олимпиаде рекордные баллы. Фото: REUTERS

Реакция Евгении Медведевой на заработанные на Олимпиаде рекордные баллы.Фото: REUTERS

Совсем уже скоро на Олимпиаде в Пхенчхане выйдут на лед в парном катании Наталья Забияко и Александр Энберт. Они представят свою произвольную программу. После чего выступления фигуристов в очередном соревновательном дне завершатся - уже завтра будут разыграны медали в этом виде соревнований.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России выступает 168 человек.

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