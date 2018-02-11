Алина Загитова заменит Евгению Медведеву в произвольной программе командного турнира Олимпиады 2018

11 Февр. 2018 2018-02-11T08:19:22+03:00

Чемпионка Европы выйдет на лед в Пхенчхане уже завтра, 12 февраля

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Прояснился состав сборной России на решающие выступления командного турнира Олимпиады 2018. В женском одиночном катании в произвольной программе у нас выйдет на лед действующая чемпионка Европы Алина Загитова. 15-летняя спортсменка сменит двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. - Завтра я буду болеть за Алину, - заявила сама Медведева после выступления в короткой программе на Олимпиаде 2018.

Загитова и Медведева на прошедшем в январе чемпионате Европы в Москве.Фото: REUTERS

Женщины-одиночницы представят свою произвольную программу в понедельник, 12 февраля. Сегодня же на повестке дня еще и выступление в спортивных танцах. Россия после четырех выступления - вторая с 31 баллом. 35 очков - у команды Канады. Напомним, что на Олимпиаде 2014 сборная России выиграла этот вид программы.

Евгения Медведева выиграла короткую программу с мировым рекордом.Фото: REUTERS

Олимпиада 2018 проходит в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Состав сборной России был сильно сокращен из-за санкций МОК до 168 человек.