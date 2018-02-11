Генсек ООН: Сирия проходит через одну из самых кровопролитных стадий конфликта

11 Февр. 2018 2018-02-11T08:37:42+03:00

За первую неделю февраля поступили сообщения о более чем тысяче жертв среди гражданского населения

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за событиями в Сирии, которая вошла в один из самых кровопролитных периодов военной эскалации за почти семилетнюю историю конфликта. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта», - говорится в заявлении Дюжаррика.

По словам представителя генсека, только за первую неделю поступила информация о более чем тысяче жертв авиаударов среди мирных жителей. В этой связи Гутерреш призывает вовлеченные стороны проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалации без предварительных условий в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

«Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа», - добавил Дюжаррик.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, в котором приняли участие полторы тысяч представителей разных этно-конфессиональных, политических и социальных групп арабской республики.

По итогам делегаты приняли ряд документов, которые, как ожидается, положат начало конституционной реформе в Сирии и дадут хороший стимул процессу урегулирования в стране.