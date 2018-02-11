2018-02-11T08:37:42+03:00
В мире

Генсек ООН: Сирия проходит через одну из самых кровопролитных стадий конфликта

За первую неделю февраля поступили сообщения о более чем тысяче жертв среди гражданского населения
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Генсек ООН: Сирия проходит через одну из самых кровопролитных стадий конфликтаГенсек ООН: Сирия проходит через одну из самых кровопролитных стадий конфликтаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за событиями в Сирии, которая вошла в один из самых кровопролитных периодов военной эскалации за почти семилетнюю историю конфликта. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта», - говорится в заявлении Дюжаррика.

По словам представителя генсека, только за первую неделю поступила информация о более чем тысяче жертв авиаударов среди мирных жителей. В этой связи Гутерреш призывает вовлеченные стороны проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалации без предварительных условий в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

«Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа», - добавил Дюжаррик.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, в котором приняли участие полторы тысяч представителей разных этно-конфессиональных, политических и социальных групп арабской республики.

По итогам делегаты приняли ряд документов, которые, как ожидается, положат начало конституционной реформе в Сирии и дадут хороший стимул процессу урегулирования в стране.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названы основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
Катастрофа Ан-148 под Москвой: Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших
"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой
Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
В Домодедово создали оперативный штаб после крушения АН-148 под Москвой
МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье
Самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России»
По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело
В Подмосковье нашли упавший пассажирский самолет
Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье
Собянин рассказал о планах по строительству московского метро
Три россиянки вышли в финал Олимпиады во фристайле
Видеоканал молчаливой домохозяйки из Китая набирает популярность в Youtube
СМИ: В противостоянии с США Китай воспользуется стратегией, изложенной 2500 лет назад
«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций
В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра
ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправности
МОК изучит высказывания Елистратова и всех российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
Турецкие военные заявили об уничтожении 1266 «террористов» в ходе операции в Африне
Голландский конькобежец Свен Крамер стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров
СМИ: Трамп даст интервью для книги-ответа на скандальную «Огонь и ярость»
ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»
Норвежец Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне
Правительство планирует разрешить перенос зимних каникул для детей из спортивных школ
Дональд Трамп определил главные приоритеты иммиграционной реформы США
СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в США
Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории
МОК назвал "чистыми" российских спортсменов, которые приехали на Олиапиаду в Пхенчхан