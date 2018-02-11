Российские фигуристы Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира Олимпиады 2018

11 Февр. 2018 2018-02-11T08:43:12+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане завершился в воскресенье, 11 февраля, очередной соревновательный день в командном турнире по фигурному катанию. Сборная России в произвольной программе в парном катании была представлена Натальей Забияко и Александром Энбертом.

Они заняли третье место, набрав 8 баллов. Российская пара набрала по итогам своего выступления 133,28 балла. Впереди оказалась сборная Италии, ставшая второй. Валентина Марчей и Ондрей Хорачек были чуть лучше - 138,44 балла. Канадцы Меган Дюхамель и Эрик Рэдфорд с суммой в 148,51 очка - недосягаемо первые.

После пяти видов программы сборная России идет на втором месте с 39 баллами. Впереди команда Канады с 45 очками, в трех баллах позади нас - сборная США.

Олимпийский командный турнир завершится завтра, 12 февраля. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи сборная России была первой в этом виде программы олимпийского фигурного катания.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России из-за жестких санкций со стороны МОК выступает 168 спортсменов.