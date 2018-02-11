11 Февр. 2018 2018-02-11T16:41:25+03:00

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В СМИ появилась информация, что разбившийся ранее в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России». Стоит отметить, что это объясняет множество разбросанных конвертов в районе авиакатастрофы.

В настоящее время на месте крушения лайнера работают спасатели. Уже обнаружены тела двух погибших. Как известно, в момент ЧП на борту Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как отмечалось, воздушное судно должно было доставить пассажиров из Москвы в Орск.

Кстати, в сети уже появились первые кадры с места крушения пассажирского лайнера.