В сети появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.
На опубликованной в интернете записи видно, что пожара на месте авиакатастрофы нет, а обломки разбившегося воздушного судна лежат на большой площади. По некоторым данным, фрагменты лайнера разбросаны в радиусе километра.
Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета
Кстати, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, на месте ЧП уже обнаружены фрагменты тел. «По предварительным данным, обнаружены фрагменты двух тел», - сказал собеседник агентства.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как отмечалось, воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. Известно, что на борту в момент авиарии находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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