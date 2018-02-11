Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
Стали известны имена членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье.
Как выяснилось, на борту воздушного судна в момент ЧП находились:
Валерий Губанов - командир экипажа
Сергей Гамборян - второй пилот
Анастасия Славинская - бортпроводник
Виктория Коболь - проводник
Олег Сергеев - техник
Андрей Рябинин - техник
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера был 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.
Между тем в сети уже появились первые кадры с места крушения воздушного судна. На записи видно, что обломки разбившегося самолета разбросаны на большой площади.
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