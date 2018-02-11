Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета

11 Февр. 2018 2018-02-11T16:59:16+03:00

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Стали известны имена членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье.

Как выяснилось, на борту воздушного судна в момент ЧП находились:

Валерий Губанов - командир экипажа

Сергей Гамборян - второй пилот

Анастасия Славинская - бортпроводник

Виктория Коболь - проводник

Олег Сергеев - техник

Андрей Рябинин - техник

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера был 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Между тем в сети уже появились первые кадры с места крушения воздушного судна. На записи видно, что обломки разбившегося самолета разбросаны на большой площади.