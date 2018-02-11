Спасатели обнаружили черный ящик на месте крушения Ан-148
В воскресенье, 11 февраля, спасатели нашли один черный ящик на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в МЧС России.
В настоящее время в районе катастрофы продолжают работать экстренные службы. Уже известно, что выживших на месте падения пассажирского лайнера обнаружить не удалось, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саранские авиалинии» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По уточненным данным, воздушное судно, которое направлялось из Москвы в Орск, рухнуло около деревни Степановское. Известно, что на борту лайнера находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Между тем в сети уже появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье.
Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета
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