2018-02-11T18:36:15+03:00
Происшествия

Спасатели обнаружили черный ящик на месте крушения Ан-148

Выживших в районе катастрофы найти не удалось [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Спасатели обнаружили черный ящик на месте крушения Ан-148Спасатели обнаружили черный ящик на месте крушения Ан-148Фото: REUTERS
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В воскресенье, 11 февраля, спасатели нашли один черный ящик на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в МЧС России.

В настоящее время в районе катастрофы продолжают работать экстренные службы. Уже известно, что выживших на месте падения пассажирского лайнера обнаружить не удалось, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саранские авиалинии» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По уточненным данным, воздушное судно, которое направлялось из Москвы в Орск, рухнуло около деревни Степановское. Известно, что на борту лайнера находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Между тем в сети уже появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье.

Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета

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