В Израиле признали, что истребитель F-16 был сбит сирийской ракетой

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:54:48+03:00

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил, что истребитель F-16, потерпевший накануне крушение в Сирии, был сбит сирийской ракетой класса "земля-воздух".

Ранее представители израильского командования не уточняли причину инцидента, заявляя только, что оба пилота смогли катапультироваться.

Конрикус отметил, что "оба пилота катапультировались на израильской территории, один был ранен тяжело, второй получил легкие ранения". По его словам, самолет упал в Северной Галилее.

На регулярном заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о разговоре с двумя пострадавшими пилотами. "Несколько минут назад я говорил со штурманом, рад, что он встал на ноги и что состояние пилота улучшилось", - сказал глава правительства, передает ТАСС.

В субботу, 10 февраля, израильская армия сообщила о том, что военный вертолет Израиля был сбит в своем воздушном пространстве вторгшимся из Сирии иранским дроном. После этого израильские самолеты нанесли удары по иранским объектам в Сирии. В ответ на это сирийскими ПВО были запущены несколько ракет по израильскому истребителю F-16. Летчики смогли катапультироваться, один из них тяжелые травмы, второй — более легкие ранения.