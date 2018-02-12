Минобороны России провело второе успешное испытание новой противоракеты

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:52:08+03:00

Запуск модернизированной ракеты системы ПРО состоялся на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане [видео]

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Российские военные провели повторное успешное испытание модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

Как сообщает газета министерства обороны «Красная звезда», после запуска заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько заявил, что новая противоракета системы ПРО «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».

В Минобороны отметили, что противоракета поступит на вооружение «в ближайшее время» – после того, как пройдет еще несколько запланированных тестов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что первое испытание новейшей модернизированной ракеты системы ПРО было проведено в ноябре прошлого года. Тогда тоже все прошло успешно, а российское оборонное ведомство на своем YouTube-канале опубликовало видеозапись запуска.