Китай планирует принимать активное участие в восстановлении Сирии

12 Февр. 2018 2018-02-12T09:56:16+03:00

В настоящий момент Пекин уже перечислил Дамаску несколько крупных пожертвований на развитие местного здравоохранения

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Посол Китая в Сирии Ци Цяньцзинь заявил о намерении Пекина принимать все более активное участие в развитии и восстановлении Сирии после вооруженного конфликта.

Так, несколько крупных пожертвований уже было внесено на развитие здравоохранения в республики, в частности, на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и налаживание медицинского обслуживания. Часть этих средств была направлены на финансирование больницы Аль-Мувасат в Дамаске, которую и посетил Ци Цяньцзинь.

"Я считают, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии, и думаю, Китай будет играть всё более значимую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и правительству", - цитирует посла "Синьхуа".

Дипломат подчеркнул, что внесенные пожертвования свидетельствуют, прежде всего, о глубокой дружбе между правительствами и народами Сирии и Китая.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что КНР поддерживает и поощряет участие своих компаний в восстановлении ближневосточного государства.