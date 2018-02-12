В центре Москвы автомобиль упал в реку с набережной

12 Февр. 2018 2018-02-12T10:12:53+03:00

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Утром в понедельник, 12 февраля, в центре Москвы легковой автомобиль упал в реку с набережной, пробив ограждение. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на месте инцидента работают представители правоохранительных органов.

"Около 07:50 мск на Андроньевской набережной, 10 произошло падение автомобиля в реку. Дальнейшая информация уточняется", - заявили в пресс-службе.

Известно, что в Яузу упал легковой автомобиль KIA. Информацию о пострадавших или погибших в Госавтоинспекции не уточнили, передает ТАСС.

При этом, по словам очевидцев, в автомобиле находились два человека. По некоторым данным, сотрудники экстренных служб достали из воды тело одного погибшего в результате аварии. На месте происшествия работают водолазы. Машину будут доставать из реки при помощи крана. В настоящее время спасательная операция продолжается.