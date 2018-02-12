2018-02-12T10:12:53+03:00
Происшествия

В центре Москвы автомобиль упал в реку с набережной

Обстоятельства происшествия выясняются
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В центре Москвы автомобиль упал в рекуВ центре Москвы автомобиль упал в рекуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 12 февраля, в центре Москвы легковой автомобиль упал в реку с набережной, пробив ограждение. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на месте инцидента работают представители правоохранительных органов.

"Около 07:50 мск на Андроньевской набережной, 10 произошло падение автомобиля в реку. Дальнейшая информация уточняется", - заявили в пресс-службе.

Известно, что в Яузу упал легковой автомобиль KIA. Информацию о пострадавших или погибших в Госавтоинспекции не уточнили, передает ТАСС.

При этом, по словам очевидцев, в автомобиле находились два человека. По некоторым данным, сотрудники экстренных служб достали из воды тело одного погибшего в результате аварии. На месте происшествия работают водолазы. Машину будут доставать из реки при помощи крана. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с нормального трамплина на Олимпиаде
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев