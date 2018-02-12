2018-02-12T10:43:48+03:00
В мире

Житель Италии прятал в бочках более 40 млн фальшивых евро

Правоохранители изъяли у пожилого злоумышленника около 90 пакетов с банкнотами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фальшивомонетчик был арестован и доставлен в тюрьмуФальшивомонетчик был арестован и доставлен в тюрьмуФото: REUTERS
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Во время обыска в доме у 67-летнего итальянца, подозреваемого в производстве фальшивых банкнот, карабинеры обнаружили более 40 млн поддельных евро. Такая находка была сделана в воскресенье, 11 февраля, населенном пункте Торре-дель-Греко под Неаполем.

В ходе обысков у фальшивомонетчика правоохранители приметили в сарае несколько плотно закрытых пластиковых бочек. После того, как крышки были подняты, в емкостях обнаружили 90 пакетов с поддельными купюрами достоинством в 50 и 100 евро. Всего там хранился почти 41 млн евро. При этом банкноты были изготовлены крайне качественно.

Кроме того, в тех же бочках карабинеры нашли три клише для печати купюр номиналом 50 евро и более двадцати листов с пробными оттисками. На пересчет всех вещественных доказательств у шести правоохранителей ушло около пяти часов работы.

По данным Rainews, все найденные деньги в результате были конфискованы. Сам же фальшивомонетчик оказался в тюрьме Поджиореале

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сентябре прошлого года неизвестные спустили в женевскую канализацию десятки тысяч настоящих евро. Купюры всплыли в туалетах недалеко от банковского хранилища.

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