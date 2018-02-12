Развлекательные мероприятия в Москве отменили из-за крушения Ан-148
Приуроченные к Масленице развлекательные мероприятия в Москве были отменены в связи с крушением самолета Ан-148. Такое объявление сделали на официальном сайте мэра столицы.
Так, в понедельник, 12 февраля, в рамках фестиваля "Московская Масленица" будут проводиться лишь образовательные мастер-классы. Также обычного режима работы придерживаются торговые и ресторанные шале.
Напомним, что в воскресенье, 11 февраля, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс "Домодедово - Орск", потерпел крушение в Раменском районе Московской области совсем недалеко от населенного пункта Степановское. В результате авиакатастрофы все 65 пассажиров и шесть сотрудников экипажа погибли.
На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой медицинской помощи и другие службы.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что свои соболезнования родным и близким выразила, в частности, фигуристка Екатерина Боброва, которая в понедельник в составе нашей сборной завоевала серебряную медаль.
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