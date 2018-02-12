2018-02-12T11:19:22+03:00
Москва

Развлекательные мероприятия в Москве отменили из-за крушения Ан-148

В понедельник, 12 февраля, в городе будут проводиться лишь образовательные мастер-классы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Торговые и ресторанные шале продолжат работать в обычном режимеТорговые и ресторанные шале продолжат работать в обычном режимеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Приуроченные к Масленице развлекательные мероприятия в Москве были отменены в связи с крушением самолета Ан-148. Такое объявление сделали на официальном сайте мэра столицы.

Так, в понедельник, 12 февраля, в рамках фестиваля "Московская Масленица" будут проводиться лишь образовательные мастер-классы. Также обычного режима работы придерживаются торговые и ресторанные шале.

Напомним, что в воскресенье, 11 февраля, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс "Домодедово - Орск", потерпел крушение в Раменском районе Московской области совсем недалеко от населенного пункта Степановское. В результате авиакатастрофы все 65 пассажиров и шесть сотрудников экипажа погибли.

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой медицинской помощи и другие службы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что свои соболезнования родным и близким выразила, в частности, фигуристка Екатерина Боброва, которая в понедельник в составе нашей сборной завоевала серебряную медаль.

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