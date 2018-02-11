Очевидец крушения Ан-148: «Чудо, что самолёт не упал на дома, кабину пилотов мы нашли в 500 метрах от края села»

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

Тела и обломки борта будут продолжать искать всю ночь

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На повороте с Новорязанского шоссе к Степановскому - полицейский блокпост. «Гражданские» машины разворачивают. Пропускают только технику МЧС, микроавтобусы Следственного комитета, легковушки полиции и кортежи начальников разного уровня. В село - а до него от трассы почти 2,5 километра - только пешком. Впрочем, на въезде в Степановское и без «гражданских» авто жуткая пробка. Автобусы с сотрудниками МЧС, тягачи, привезшие снегоходы - до места, где лежали крупные обломки самолёта, можно добраться только на них.

На место крушения Ан-148 пытаются прорваться родственники погибших, чтобы искать своих под снегом 00:00 00:00

- Сюда по-прежнему стягивают спасателей со всей области, - рассказал корреспонденту «КП» один из сотрудников МЧС. - Работать будем всю ночь. Поиск тел и фрагментов Ан-148 с наступлением темноты не прекращают. Всю ночь будем работать?

- Видишь? - кивает другой сотрудник. В этот момент в пробку утыкается пожарная машина, которая тащит за собой полевую кухню. - Мы здесь надолго...

На место трагедии везут полевую кухнюФото: Александр РОГОЗА

Местные жители рассказывают, что самолёт чудом не рухнул на жилые дома. Максим Битюков из Степановского рассказывает, что в момент катастрофы был как раз на окраине деревни.

- Я в доме был. Вдруг услышал звук, как-будто, знаете, сверхзвуковой самолёт летит, гул такой. И вдруг, громкий хлопок, взрыв. Выскочил на улицу и увидел столб дыма. Надел сапоги и туда. Там поле, глубокий снег, далеко не пройдёшь. Метрах в 500 от края села я видел обломки кабины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639105" frameborder="0"></iframe> Очевидец о крушении Ан-148: Сначала звук реактивного самолёта, потом громкий хлопок и столб дыма.В окрестностях подмосковного села Степановское продолжают собирать обломки пассажирского бортаАлександр РОГОЗА

Очевидец Максим БитюковФото: Александр РОГОЗА

- Тела пилотов там были?

- Нет, тел я не видел. Насколько я понял, части этого Ана раскидало на большой территории. Наверное, люди вываливались в воздухе... Днём ведь ещё снег шёл. Кабину издалека было видно, потому что она большая. Боюсь, мелкие фрагменты и людей очень быстро могло запорошить снегом.

Спецтехника прокладывает дорогу и везет все необходимое для работы авиаэкспертов, следователей и криминалистовФото: Александр РОГОЗА

Источники в МЧС также обращают внимание на эту проблему: после обильного снегопада нужно будет обследовать и очистить от снега огромную территорию. В темноте это делать очень сложно.

- Сейчас спецтехника прокладывает дорогу, чтобы к обнаруженным фрагментам можно было доставить авиаэкспертов, следователей и криминалистов, - рассказал наш источник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639116" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения Ан-148: съёмка спасателей.Ликвидацией последствий крушения Ан-148 в Московской области занимаются более 400 человек. Смотрите видео МЧС с места авиакатастрофы.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

Где случилась трагедияФото: Алексей СТЕФАНОВ

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