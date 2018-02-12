2018-02-12T16:24:36+03:00
Спорт

МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

Команда из РФ обогнала американцев и заняла второе место
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские фигуристы завоевали "серебро" командных соревнований в Пхенчхане.Российские фигуристы завоевали "серебро" командных соревнований в Пхенчхане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил фигуристов из команды «олимпийских атлетов из России» (OAR) со вторым местом в общем зачете на Олимпиаде в Пхенчхане. Официальное сообщение комитет опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее российские спортсмены завоевали серебряные медали в командном турнире по фигурному катанию. На Олимпиаде в Южной Корее Россию представляли Евгения Медведева и Алина Загитова (одиночное женское катание), Михаил Коляда (одиночное мужское катание), а также спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт и пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что первое место в командном зачете досталось спортсменам из Канады. А вот бронзовые медали получили фигуристы из Америки, передает сайт argumenti.ru.

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