МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил фигуристов из команды «олимпийских атлетов из России» (OAR) со вторым местом в общем зачете на Олимпиаде в Пхенчхане. Официальное сообщение комитет опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее российские спортсмены завоевали серебряные медали в командном турнире по фигурному катанию. На Олимпиаде в Южной Корее Россию представляли Евгения Медведева и Алина Загитова (одиночное женское катание), Михаил Коляда (одиночное мужское катание), а также спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт и пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что первое место в командном зачете досталось спортсменам из Канады. А вот бронзовые медали получили фигуристы из Америки, передает сайт argumenti.ru.