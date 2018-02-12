Североамериканский тупик: В Москве обсудят смену адреса посольства США

12 Февр. 2018 2018-02-12T11:52:27+03:00

Сейчас посольство США в Москве расположено по адресу Большой Девятинский переулок, 8 Фото: Иван ВИСЛОВ

Заседание столичной мэрии по данному вопросу состоится уже в феврале этого года

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Власти Москвы уже в этом месяце обсудят возможность изменения почтового адреса посольства США в столице. Соответствующее заявление было сделано в ответ на запрос председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярёва.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что депутат предложил переименовать внутридворовый проезд к Дому Наркомфина в Североамериканский тупик, в дальнейшем присвоив это название и адресу американского посольства. Такая инициатива была озвучена после того, как власти Вашингтона решили переименовать площадь, на которой расположено российское диппредставительство, в "Борис Немцов Плаза".

"Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главы думского комитета.

Отметим, что в настоящий момент посольство США находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.