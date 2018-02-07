2018-02-07T06:31:58+03:00
Политика

Площадь перед посольством России в Вашингтоне получила имя Немцова

Городской совет окончательно и единогласно проголосовал «за» и назначил дату церемонии переименования – 27 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в Вашингтоне получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1». Фото: WikipediaПосольство России в Вашингтоне получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1». Фото: Wikipedia
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Уже через три недели посольство России в Вашингтоне сменит адрес на «Борис Немцов Плаза, дом 1»: городской совет окончательно решил вопрос о переименовании площади перед зданием российской дипмиссии в американской столице.

«Совет Вашингтона окончательно и единогласно проголосовал за законопроект B22-539 по переименованию улицы перед российским посольством в Борис Немцов Плаза. Закон уже действует. Церемония открытия состоится 27 февраля», - сообщил на своей странице в Twitter журналист Владимир Кара-Мурза-младший, бывший сопредседатель партии ПАРНАС и председатель фонда Бориса Немцова.

Предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул еще в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио Фото: Twitter.com

Предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул еще в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк РубиоФото: Twitter.com

Ранее он говорил, что эта дата выбрана не случайно – важно, чтобы открытие площади прошло в третью годовщину убийства оппозиционера. Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Москворецком мосту в центре российской столицы.

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