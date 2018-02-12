2018-02-12T13:27:41+03:00
Общество

Россияне положительно относятся к Китаю, а вот США недолюбливают

В целом же, отношение граждан РФ к американцев стало менее негативным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лучше всего россияне сейчас относятся к КитаюЛучше всего россияне сейчас относятся к КитаюФото: Архив "КП"
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Россияне рассказали, что положительно воспринимают Китай, а вот США недолюбливают. Такие результаты показал опрос "Левада-центра", проведенный в январе 2018 года.

Так, 70% респондентов заявили о хорошем отношении к Китаю и лишь 13% признались в обратном. Положительно россияне относятся и к таким странам как Израиль (59%) с Грузией (52%).

Лидерами же по неприязни остаются Соединенные Штаты, в отношении которых более половины опрошенных (52%) высказались негативно. При этом к основным причинам такого отношения причисляются желание страны подчинить себе весь мир (44%), агрессия в адрес России (35%) и санкции, о которых наши граждане, кстати говоря, почти не вспоминают (9%).

Нашлись все же и те, кто отнеслись к США положительно, таких 26%. Аргументировали они это тем, что Штаты являются богатой страной с сильной экономикой и высоким уровнем технологического развития. Стоит отметить, что за последние месяцы отношение россиян к американцам несколько улучшилось, но все еще является негативным.

Также наши граждане недолюбливают Евросоюз (46%) и Украину (47%), передает газета "Известия".

В феврале прошлого года сайт kp.ru также приводил результаты подобного опроса. Тогда уровень позитивного отношения респондентов к США был значительно выше - 37%, а вот Украину недолюбливали на 7% больше россиян.

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