2018-02-12T14:00:09+03:00
Катастрофа

На месте падения Ан-148 нашли более 200 фрагментов тел

Работа по поиску тел погибших в результате крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» продолжается
Екатерина БОЛГОВА
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На месте крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеНа месте крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеФото: REUTERS
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На месте падения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье спасатели нашли больше 200 фрагментов тел жертв.

«Найдено 209 фрагментов тел, работа продолжается», - передает РИА Новости сообщение представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров, включая троих детей, и шестеро членов экипажа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий трагедии. В понедельник стало известно, что «Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148. В Минздраве заявили, что поиски и идентификация останков тел будут продолжаться около семи дней.

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