В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев ответил на критику американской фигуристки Эшли Вагнер в адрес российской спортсменки Алины Загитовой.
В своем микроблоге в Twitter Вагнер ранее написала, что начало программы россиянки слишком пустое, а вторая часть — хаотичная, поэтому «это не выступление».
«Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности, прыжковые, во второй половине программы. Для Вагнер удивительно, что Евгения Медведева и Загитова четко следуют этим правилам», - ответил Писеев.
Он отметил, что американская спортсменка не может исполнить сложные элементы во второй части программы, поэтому для нее это странно.
«Американка же не в состоянии построить свою программу таким образом, поэтому ей, должно быть, странно, как это можно так делать. А, оказывается, можно, только надо для этого быть Загитовой или Медведевой», — добавил Писеев в интервью "Газете.Ru".
Вагнер также отметила, что критикует не Загитову, а систему судейства, из-за которой спортсменам выгоднее ставить сложные элементы на финал программы.