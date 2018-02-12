В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:01:35+03:00

Фигуристка из США ранее заявила, что начало программы россиянки слишком пустое, а вторая часть - хаотичная

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Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев ответил на критику американской фигуристки Эшли Вагнер в адрес российской спортсменки Алины Загитовой.

В своем микроблоге в Twitter Вагнер ранее написала, что начало программы россиянки слишком пустое, а вторая часть — хаотичная, поэтому «это не выступление».

«Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности, прыжковые, во второй половине программы. Для Вагнер удивительно, что Евгения Медведева и Загитова четко следуют этим правилам», - ответил Писеев.

Он отметил, что американская спортсменка не может исполнить сложные элементы во второй части программы, поэтому для нее это странно.

«Американка же не в состоянии построить свою программу таким образом, поэтому ей, должно быть, странно, как это можно так делать. А, оказывается, можно, только надо для этого быть Загитовой или Медведевой», — добавил Писеев в интервью "Газете.Ru".

Вагнер также отметила, что критикует не Загитову, а систему судейства, из-за которой спортсменам выгоднее ставить сложные элементы на финал программы.