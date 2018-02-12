Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:25:19+03:00

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На территории частного заповедника в ЮАР погиб посетитель. На мужчину напали хищники и растерзали насмерть.

«Был слышен крик, львы убежали после выстрелов, но, к сожалению, было слишком поздно. Они его съели», — цитирует работников заповедника «Ридус».

Отмечается, что мужчина прибыл в парк не просто полюбоваться природой. Несмотря на запрет, он хотел поохотиться на диких животных. Однако во время прогулки заблудился и оказался на территории, где обитают только львы.

Почуяв гостя, хищники сразу набросились на него. Мужчина успел несколько раз выстрелить, но справиться с царями зверей ему не удалось.

В результате, работники заповедника обнаружили его покалеченное тел. По их словам, никаких документов у мужчины с собой не было. Однако его лицо не пострадало, поэтому полиция легко сможет установить его личность.

Добавим, что ежегодно в Африке от нападения львов гибнет порядка 250 человек, однако даже это не останавливает браконьеров, которые хотят наживаться.