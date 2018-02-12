В Саудовской Аравии женщинам позволят работать следователями

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:09:23+03:00

В Саудовской Аравии женщин возьмут на службу в полицию и в комитет по надзору за семейным примирением. Фото: EAST NEWS

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Правительство Саудовской Аравии решило позволить женщинам занимать должность следователей в правоохранительных органах. Работу получат претендентки, которые пройдут строгий отбор. Они поступят на службу в полицию и в комитет по надзору за семейным примирением.

В следователи возьмут женщин с юридическим высшим образованием и успешно прошедших все экзамены. Среди испытаний и сдача спортивных нормативов.

Следователи женщины будут вести уголовные расследования, давать показания в суде, следить за исполнением уголовных приговоров, принимать жалобы от заключенных и реагировать на них соответствующим образом, контролировать сроки заключения осужденных, сообщает ТАСС со ссылкой на арабский канал Al Arabiya.

Кроме того, женщин-следователей возьмут в недавно созданный комитет, который занимается урегулированием семейных конфликтов.

Ранее женщинам королевства позволили посещать футбольные матчи и музыкальные концерты, женские фитнес-центры, водить автомобили и заниматься рядом видов спорта. Как отмечает информагентство, послабление в пользу женщин в Саудовской Аравии началось после того, как принц Мухаммед бен Сальман объявил курс на умеренный ислам, гарантирующий равные права всем поданным королевства.