На месте крушения Ан-148 нашли более 1400 фрагментов тел погибших
В понедельник, 12 февраля, стало известно, что на месте крушения самолета Ан-148 уже удалось найти более 1400 фрагментов тел погибших, а также 499 обломков воздушного судна.
Как уточнили в оперативном штабе, к настоящему времени спасатели обследовали практически 30 гектаров площади в зоне чрезвычайной ситуации. «В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших», - сказал представитель штаба ТАСС.
Между тем поисковые работы на месте авиакатастрофы продолжаются. По последним данным, в них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, через пять минут после взлета пропал с экранов радаров. Чуть позднее выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Подмосковье. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское на площади более 30 гектаров. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа.
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