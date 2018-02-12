2018-02-12T22:06:33+03:00
Происшествия

На месте крушения Ан-148 нашли более 1400 фрагментов тел погибших

Также спасателям удалось обнаружить почти 500 обломков разбившегося лайнера
Дарья ИВАШКИНА
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Один из обломков разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148Один из обломков разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148Фото: REUTERS
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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что на месте крушения самолета Ан-148 уже удалось найти более 1400 фрагментов тел погибших, а также 499 обломков воздушного судна.

Как уточнили в оперативном штабе, к настоящему времени спасатели обследовали практически 30 гектаров площади в зоне чрезвычайной ситуации. «В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших», - сказал представитель штаба ТАСС.

Между тем поисковые работы на месте авиакатастрофы продолжаются. По последним данным, в них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, через пять минут после взлета пропал с экранов радаров. Чуть позднее выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Подмосковье. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское на площади более 30 гектаров. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа.

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