Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: опубликован список погибших

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. Он выполнял рейс из Домодедово в город Орск Оренбургской области. Однако же, спустя несколько минут после взлета лайнер потерпел крушение в районе деревни Степановское.

После проверки всех документов в аэропорту города Орска появился официальный список всех погибших в этой авиакатастрофе. На борту находились в момент трагедии шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

Пассажиры

1. Klaeui Ulrich

2. Акназаров Тамерлан Турибекович (30.11.1985)

3. Алксеенко Крискентия Николавна (01.10.1992)

4. Александров Илья Юрьевич (17.11.1965)

5. Анохин Виктор (15.01.1950)

6. Анохина Зоя (19.08.1950)

7. Бойкова Екатерина Михайловна (18.11.1995)

8. Булатова Лилия (30.07.1984)

9. Ведиборенко илья владимирович (22.11.1984)

10. Ведякина Мария (09.04.1973)

11. Гаусс Альфия Акзамовна (31.01.1946)

12. Гахраманов Намиг (05.05.1971)

13. Грачев Алексей Евгеньевич (10.09.1965)

14. Гришова Ирина (21.09.1961)

15. Громов Игорь (24.06.1964)

16. Давыдова Елена Васильевна (25.04.1986)

17. Дмитренко Юлия (07.09.1988)

18. Долбин Виктор (05.09.1953)

19. Драгина Маргарита (31.01.1948)

20. Иванов Вячеслав Анатольевич (22.06.1986)

21. Ильинов Евгений (26.05.1986)

22. Калашник Марина Александровна (09.02.1965)

23. Кармалеев Борис Александрович (26.12.1938)

24. Карпухин Анатолий (01.09.1949)

25. Карпухина Татьяна (03.07.1950)

26. Киселева Екатерина (22.08.1986)

27. Ковчуга Людмила Сергеевна (02.06.1964)

28. Козупица Антонина Ивановна (10.04.1962)

29. Колодяжный Анатолий (19.06.1966)

30. Коротков Евгений (20.03.1978)

31. Красова Надежда (24.12.2012)

32. Красова Оксана (10.01.1986)

33. Курепов Олег (04.04.1968)

34. Леонова Ольга (11.11.1982)

35. Ливанов Евгений (13.09.1979)

36. Ливанов Евгений (10.03.2005)

37. Мачнева Светлана (19.03.1978)

38. Мещерякова Наталья (04.05.1979)

39. Момзикова Кристина (22.06.1994)

40. Назаров Максим (22.03.1985)

41. Насырова Екатерина Павловна (13.05.1986)

42. Никитенкова Галина (23.08.1988)

43. Никитченко Алексей (31.07.1988)

44. Николаенко Любовь Фоминична (10.07.1941)

45. Нормантович Александр (12.09.1981)

46. Нормантович Владимир (17.01.1958)

47. Панченко Сергей (28.03.1973)

48. Полетаев Илья Сергеевич (27.07.2000)

49. Радчук Инна Евгеньевна (18.02.1975)

50. Ремарчук Владимир (25.03.1990)

51. Севоян Варсик (23.06.1970)

52. Сергошко Александр (03.11.1987)

53. Синицына Татьяна (15.08.1966)

54. Сон Ульяна (10.05.1990)

55. Ставский Илья (11.02.1985)

56. Толкачев Вячеслав (20.10.1961)

57. Толкачев Иван Владимирович (23.05.1983)

58. Толкачева Любовь (28.11.1960)

59. Толмасова Дарья (29.05.1995)

60. Тулькубаев Фиргат Ринатович (28.09.1993)

61. Уразаева Марина (11.09.1977)

62. Усачев Владимир Павлович (25.10.1970)

63. Хохлова Ольга Анатольевна (21.03.1983)

64. Цигичко Ольга (16.04.1976)

65. Ямаев Юрий Рифович (25.11.1974)

Экипаж

1. Губанов Валерий Иванович (23.02.1966)

2. Гамбарян Сергей Арсенович (14.05.1973)

3. Славинская Анастасия Владимировна (31.08.1988)

4. Коваль Виктория Олеговна (12.11.1996)

5. Гаврилов Сергей Владимирович (23.09.1993)

6. Кузьмин Олег Владимирович (12.10.1959)

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