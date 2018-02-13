2018-02-13T01:02:57+03:00
Общество

Прощание с актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве

Сын режиссера Сергея Соловьева умер от панкреатита на 44-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Актер Дмитрий Соловьев ушел из жизни в возрасте 43 летАктер Дмитрий Соловьев ушел из жизни в возрасте 43 летФото: кадр из фильма
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Прощание с умершим актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте, уточнив адрес: Богословский переулок, 4. Начало в 10:30.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский актер, сценарист и продюсер, сын знаменитого режиссера Сергея Соловьева скончался утром в понедельник, 12 февраля. Информацию о смерти Дмитрия, которому 6 октября исполнилось всего 43 года, подтвердила актриса и врач-эндокринолог Татьяна Друбич, поблагодарив за соболезнования и пообещав передать их Соловьеву-старшему.

Позже Ольга Сидорова снималась вместе с Дмитрием в фильме его отца «Нежный возраст», рассказала журналистам, что актер умер от панкреатита. По ее словам, он мог возникнуть из-за осложнений после гриппа.

Напомним, Соловьев-младший сыграл главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Последним его проектом стал фильм «Ке-ды», над которым он работал как продюсер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, стало известно о смерти Дмитрия Соловьева. Как отмечалось, актер, который получил известность благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», ушел из жизни в возрасте 43 лет.

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