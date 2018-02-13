Белый дом рассказал, о чем Трамп говорил по телефону с Путиным

13 Февр. 2018 2018-02-13T04:25:29+03:00

Президент США Дональд Трамп в понедельник пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным Фото: REUTERS

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Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп «в очередной раз подчеркнул важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», сообщила пресс-служба Белого дома.

В пресс-релизе говорится, что президенты обсудили вопросы, вызывающие общую обеспокоенность обеих стран. В частности, ядерную проблему КНДР и ближневосточное урегулирование.

Как рассказали в Белом доме, Владимир Путин сообщил американскому коллеге, что позже в понедельник он «встретится с главой палестинского руководства Махмудом Аббасом, и президент Трамп сказал, что сейчас пришло время работать над устойчивым мирным соглашением».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Соединенных Штатов позвонил главе российского государства, чтобы выразить соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148. Позже на встрече с Махмудом Аббасом в Москве Владимир Путин передал лидеру Палестины «самые наилучшие пожелания» от Трампа.