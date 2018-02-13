В Дубае появилась Глобальная коалиция счастья

13 Февр. 2018 2018-02-13T06:08:22+03:00

Её создали шесть стран: ОАЭ, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения

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В Дубае, где проходит шестой Всемирный правительственный саммит (World Government Summit), 12 февраля объявили о создании Глобальной коалиции счастья, куда вошли Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения.

Высокопоставленные представители этих шести стран торжественно расписались под соглашением о создании нового международного объединения, призванного изменить мир к лучшему и добиться счастья для всех людей на Земле.

«Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали во имя благополучия и счастья народов», - сказал на церемонии подписания документа премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль МактумФото: REUTERS

По его словам, Глобальная коалиция счастья «отражает идею, в которой устремления ОАЭ встречаются с амбициями разных наций по всему миру, нацеленными на создание лучшего будущего для всех», а счастье народов – это «показатель эффективности правительства, важный индикатор оценки его политики и программ».

Всемирный правительственный саммит проводится в Дубае с 2013 года, он посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В этом году в саммите участвуют свыше четырех тысяч делегатов из 140 стран, передает ТАСС.