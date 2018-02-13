В Индии произошел взрыв на судоверфи, погибли пять человек

СЕГОДНЯ 12:06 2018-02-13T12:06:48+03:00

Еще 11 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь

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В индийском городе Кочин, штат Керала, произошел взрыв на крупнейшей в стране судоверфи. Отмечается, что инцидент случился в ходе проведения ремонтных работ на нефтяной платформе. В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Еще 11 человек получили ранения и были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Нефтяная платформа принадлежит индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp. (ONGC). Причины взрыва пока не выяснены. На месте происшествия работают представители экстренных служб, полиция начала расследование. Возможно, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, передает РИА Новости.

Судоверфь Кочина расположена на Малабарском побережье Аравийского моря. В городе проживает больше 600 тысяч человек, а вместе с прилегающими районами население агломерации превышает 2 миллиона 100 тысяч жителей.