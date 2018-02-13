2018-02-13T12:53:22+03:00
В мире

Суд Южной Кореи приговорил подругу бывшего президента к 20 годам тюрьмы

Цой Сун Силь обвиняется в коррупции и вмешательстве в политические дела страны
Екатерина БОЛГОВА
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Подруга экс-президенты Южной Кореи Цой Сун СильПодруга экс-президенты Южной Кореи Цой Сун СильФото: REUTERS
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Суд Южной Кореи приговорил к 20 годам тюрьмы Цой Сун Силь, которая была близкой подругой бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Цой Сун Силь, которую обвиняют в коррупции и вмешательстве в политические дела, также обязана выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов), передает агентство Ренхап.

Как сообщал сайт kp.ru, осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал. СМИ сообщили о получении поддержки властей крупными корпорациями, в том числе Samsung, в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные подругой главы государства Цой Сун Силь. Она не занимала государственных должностей, но при этом вмешивалась в дела администрации президента.

Фигурантами этого дела являются 30 человек, среди которых - фактический глава Samsung Ли Чжэ Ён. Пак Кын Хе была отстранена в отставку по решению Конституционного суда 10 марта. В мае состоялись выборы нового, на которых победил Мун Чжэ Ин. В июне суд приговорил Цой Сун Силь к трем годам тюрьмы.

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