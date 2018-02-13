В Минобороны РФ рассказали о готовящейся химатаке в Идлибе
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) заявили, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) при участии "Белых касок" готовят химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
Отмечается, что накануне местный житель сообщил военным о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для съемки иностранным телеканалом. По его данным, боевики завезли в селение Серакаб больше двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.
"По словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", - сообщили в российском Центре.
По словам местного жителя, корреспонденты комментировали действия представителей "Белых касок" и надевали на микрофон чехол с надписью CNN.
В российском ведомстве отметили, что эти сведения "вызывают серьезную озабоченность".