В Минобороны РФ рассказали о готовящейся химатаке в Идлибе

СЕГОДНЯ 15:31 2018-02-13T15:31:47+03:00

Боевики готовят провокацию в Сирии, сообщили в российском Центру по примирению сторон Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

По данным российского Центра по примирению в Сирии, боевики завезли в селение Серакаб более 20 баллонов с хлором

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В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) заявили, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) при участии "Белых касок" готовят химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Отмечается, что накануне местный житель сообщил военным о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для съемки иностранным телеканалом. По его данным, боевики завезли в селение Серакаб больше двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.

"По словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", - сообщили в российском Центре.

По словам местного жителя, корреспонденты комментировали действия представителей "Белых касок" и надевали на микрофон чехол с надписью CNN.

В российском ведомстве отметили, что эти сведения "вызывают серьезную озабоченность".