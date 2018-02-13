2018-02-13T16:36:15+03:00
Экономика

Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»

Планируется постепенно снижать проценты с нынешних 300% от суммы долга до 150%
Екатерина БОЛГОВА
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Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по микрозаймамЦентробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по микрозаймамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк подготовил проект закона, ограничивающий размер процентов по микрозаймам или так называемым «займам до зарплаты». Об этом заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

Согласно действующим правилам, максимальный размер процентов, начисляемых микрофинансовыми компаниями, не может быть больше трехкратного размера суммы долга.

"Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита. На что еще хочу обратить ваше внимание:... мы включаем все платежи, которые могут начисляться на данный заем", - сказал Кочетков на международной конференции по финграмотности и финансовой доступности.

Он отметил, что проект закона находится в Центробанке и в ближайшее время его обсудят

с депутатами и предстаивтелями Минфина.

Кроме того, регулятор предлагает и дальше ограничивать процент по отношению к займу.

"Мы предлагаем дальше уменьшить (процент по отношению к займу) - с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года - 1,5Х коэффициент", - пояснил он, передает ТАСС.

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