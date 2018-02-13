2018-02-13T16:44:25+03:00
Политика

Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению

Баранова и Одинцова суд незалежной признал виновными в измене Украине
Алексей КАРЕЛИН
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Российских военных обманом выманили на российско-украинскую границу, после чего их задержала СБУ.Российских военных обманом выманили на российско-украинскую границу, после чего их задержала СБУ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двух военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова Подольский и Дарницкий районные суды Киева признали виновными в дезертирстве и госизмене. Одинцову судья назначил 14 лет лишения свободы, Баранову — 13 лет. Защита собирается оспорить приговор.

Младший сержант Баранов и прапорщик Одинцов служили в украинской армии, затем перешли в ряды российской. В ноябре 2016 года, как передает сайт kp.ru, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заманили военнослужащих на пропускной пункт «Джанкой», что на границе Крыма и Херсонской области. Баранову и Одинцову пообещали отдать документы, подтверждающие окончание украинских вузов. Вместо этого российских военнослужащих задержали и вывезли в Николаевскую область Украины.

Баранов и Одинцов учились на юридическом факультете в одном из вузов Харькова. Баранов служил в 2014 году в 10 морской авиационной бригаде, затем подписал контракт с Минобороной РФ и принял присягу.

СБУ опубликовала видео задержания двух российских военных на границе с Крымом.

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