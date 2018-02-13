Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане

13 Февр. 18:37 2018-02-13T18:37:57+03:00

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Нападающий олимпийской сборной России Илья Ковальчук заметил, что в женском хоккее «все не как у людей». Так он прокомментировал матч России и Канады, в котором российские хоккеистки проиграли со счетом 0:5. Ковальчук увидел несколько силовых приемов со стороны обеих команд.

«Я увидел пару серьезных силовых приемов. И наши их подбивали, и они отвечали. Правда, как я понял, в женском хоккее толкаться можно, но в особом направлении. Все не как у людей», - рассказал Ковальчук «Советскому спорту».

Спортсмен признался, что смотрел женский хоккей впервые и понял: это не его.

«Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – не совсем то, что мне нужно», - сказал Ковальчук. При этом он отметил, что «канадки катаются побыстрее».

Напомним, 11 февраля сайт kp.ru сообщал о первом матче в групповом турнире по хоккею среди женских сборных на Олимпиаде-2018. Первый период закончился ничьей, после перерыва канадки забили два гола, а в заключительном периоде еще два.

Мужская сборная России по хоккею проведет первый матч уже завтра, 14 февраля, в 15:10. Соперником выступит команда из Словакии.