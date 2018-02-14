Начальником уголовного розыска Москвы назначен Сергей Кузьмин

СЕГОДНЯ 00:03 2018-02-14T01:59:19+03:00

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Генерал-майор полиции Сергей Кузьмин назначен заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Москве - начальником управления уголовного розыска столицы. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого Кузьмин был заместителем главы управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ. Также назначен новый начальник 4-го управления МВД России, занимающегося обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов. Им стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

И третье назначение в главке – генерал-майор полиции Юрий Девяткин теперь возглавит управление по контролю за оборотом наркотиков, передает ТАСС.

Во вторник руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил новых руководителей подразделений главка личному составу.