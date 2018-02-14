2018-02-14T01:59:19+03:00
Политика

Начальником уголовного розыска Москвы назначен Сергей Кузьмин

В ГУ МВД столицы состоялось представление новых руководителей подразделений
Поделиться:
Комментарии: comments6
В столичном главке МВД назначены новые руководители управленийВ столичном главке МВД назначены новые руководители управленийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Генерал-майор полиции Сергей Кузьмин назначен заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Москве - начальником управления уголовного розыска столицы. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого Кузьмин был заместителем главы управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ. Также назначен новый начальник 4-го управления МВД России, занимающегося обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов. Им стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

И третье назначение в главке – генерал-майор полиции Юрий Девяткин теперь возглавит управление по контролю за оборотом наркотиков, передает ТАСС.

Во вторник руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил новых руководителей подразделений главка личному составу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24