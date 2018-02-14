2018-02-14T05:00:06+03:00
В мире

Китаянка побоялась оставлять багаж без присмотра и влезла в рентген-аппарат

Сотрудники вокзала отметили, что ее изображение из сканера напоминало произведение искусства [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Снимок китаянки в рентген-аппарате выглядит как произведение современного искусстваСнимок китаянки в рентген-аппарате выглядит как произведение современного искусства
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Жительница китайской провинции Гуандун поразила своей подозрительностью сотрудников Дунгуаньского железнодорожного вокзала. Она побоялась оставлять на ленте свои вещи и нырнула за ними в рентгеновский аппарат.

На входе в здание вокзала проверяющие багаж сотрудники попросили женщину вместе с большими баулами положить и ее дамскую сумочку. Дама решила, что вещи свои она без присмотра не просит и полезла в рентген-аппарат влед за ними.

Китаянка и ее вещи в рентген-сканнере.Женщина побоялась оставлять сумку без присмотра на ленте при входе на вокзал

Снимки из сканера получились впечатляющими – силуэт женщины и ее сумок напоминал живописное произведение современного искусства. Инцидент произошел 11 февраля.

Женщина побоялась оставлять свою дамскую сумочку без пристмотра

Женщина побоялась оставлять свою дамскую сумочку без пристмотра

Как пишет Daily Mail, в эти дни в Китае отмечается большой пассажиропоток, поскольку новогодние каникулы для многих китайцев – это единственная возможность повидаться с семьей. Естественно, люди везут в подарки родным и друзьям, а также наличные, заработанные и накопленные за этот год. Возвожно, у женщины в сумочке лежала крупная сумма денег.

Напомним, Новый год в КНР отмечают в этом году 16 февраля.

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