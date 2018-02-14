Мэр Одессы задержан в киевском аэропорту по подозрению в хищениях

СЕГОДНЯ 11:44 2018-02-14T13:04:19+03:00

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В киевском аэропорту "Борисполь" был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов, который подозревается в хищениях средств из городского бюджета. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в аэропорту "Борисполь сотрудниками НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины)", - написал он в своем Facebook.

Депутат рассказал, что Труханов отсутствовал на рабочем месте уже около пятидесяти дней, начиная с 26 декабря прошлого года. Он также подчеркнул, что сам последний раз видел градоначальника в швейцарском Давосе, куда тот приезжал на встречу инвесторов.

"К чести организаторов Ukraine House Davos, в украинский дом его не пустили", - добавил Найем.

Отметим, что сейчас Труханов проходит по делу о хищении средств из госбюджета. По словам депутата, вероятнее всего, мэра задержали именно по подозрению в причастности к так называемой схеме "Краян".

Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет якобы приобрел у частной структуры одно из зданий имущественного комплекса госпредприятия "Краян" стоимостью 185 млн гривен, хотя еще в начале того же года это же помещение завода было куплено на аукционе всего лишь за 11,5 млн гривен. В результате "навар" от такой коррупционной схемы составил около 170 млн грн. (более 6,3 млн долларов).