Генсек НАТО рассказал, от чего зависит членство Украины в альянсе

СЕГОДНЯ 12:14 2018-02-14T12:14:01+03:00

По словам главы организации, этот вопрос будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в незалежной

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, общаясь в среду, 14 февраля, с журналистами, рассказал, от чего зависит членство Украины в альянсе. По его словам, этот вопрос будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в незалежной.

«Я приветствую тот факт, что Украина ясно заявила, что они концентрируются на реформах. Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина», - цитирует генсека организации РИА Новости.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО «оказывает решительную политическую и практическую поддержку Киеву». Также он заявил о намерении Североатлантического альянса «продолжать укреплять партнерство» с незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, согласно которому вступление в НАТО официально стало внешнеполитическим приоритетом Украины. Тогда отмечалось, что Киев рассчитывает на углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.