Генсек НАТО рассказал, от чего зависит членство Украины в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, общаясь в среду, 14 февраля, с журналистами, рассказал, от чего зависит членство Украины в альянсе. По его словам, этот вопрос будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в незалежной.
«Я приветствую тот факт, что Украина ясно заявила, что они концентрируются на реформах. Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина», - цитирует генсека организации РИА Новости.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО «оказывает решительную политическую и практическую поддержку Киеву». Также он заявил о намерении Североатлантического альянса «продолжать укреплять партнерство» с незалежной.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, согласно которому вступление в НАТО официально стало внешнеполитическим приоритетом Украины. Тогда отмечалось, что Киев рассчитывает на углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
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