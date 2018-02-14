2018-02-14T12:51:33+03:00
В мире

ФБР обвинило Китай в попытках лишить США лидерства в военной сфере

По слова американцев, вражеские разведчики активно внедряются в университеты и компании с целью похищения информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американским спецслужбам трудно дается отслеживание китайских шпионов на территории СШААмериканским спецслужбам трудно дается отслеживание китайских шпионов на территории СШАФото: REUTERS
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Глава американского ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай активно внедряет своих шпионов в образовательные учреждения США с целью похищения данных. Так, по словам директора бюро, агенты проникают в университеты по всей стране под видом профессоров или студентов, обучающихся по самым разным направлениям.

Чаще всего руководители учреждений даже не подозревают своих подопечных в чем-либо подобном, а учитывая, что китайские учащие в США составляют 35% от их общего числа (350 тысяч человек), то и работа американской разведки значительно осложняется.

Между тем, как сообщает издание South China Morning Post, обеспоконность ФБР вызывают и так называемые институты Конфуция, которые якобы навязывают гражданам Соединенных Штатов изучать китайский язык, распространяя среди молодежи взгляды Пекина на международные процессы.

Вместе с тем сенатор от республиканской партии Джон Корнин заявил, что китайцы пытаются похитить технологии США также под видом инвесторов. Проникая в компании они якобы выведывают данные об обороне страны, таким образом пытаясь лишить Вашингтон лидерства в военной сфере.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы нашли китайских разведчиков также в медицинской сфере.

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