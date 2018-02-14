Госдума рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов

СЕГОДНЯ 14:23 2018-02-14T14:23:56+03:00

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Межфракционная рабочая группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой подготовили законопроект, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы в среду, 14 февраля, сообщила Яровая.

«Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», - рассказала Яровая ТАСС.

Документ также предлагает приостановить сроки давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием над детьми до 14 лет. Мера связана с тем, что информация о подобных преступлениях зачастую всплывает много позже их совершения. Это происходит, по словам Яровой из-за «высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия».

Кроме того, законопроект устанавливает новое отягчающее обстоятельство - наличие у преступника обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей. Дополнение касается не только опекунов и родителей, но и педагогов, педиатров и других граждан, чья работа подразумевает постоянное взаимодействие с малолетними.

Документ налагает ответственность на укрывателя преступника, рассматривает возможность присутствия психолога на допросе ребенка, а также отягчающее обстоятельство за понуждение ребенка к действиям сексуального характера через интернет, распространение онлайн порнографии среди малолетних.