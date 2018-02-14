2018-02-14T17:42:20+03:00
Политика

Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ

Внутридворовой проезд не станет Североамериканским тупиком просто потому, что данный участок не подлежит наименованию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посольство США в Москве сохранит свой прежний адресПосольство США в Москве сохранит свой прежний адресФото: Иван ВИСЛОВ
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Изменение почтового адреса посольства США в Москве на "Североамериканский тупик, дом 1" признали невозможным. Такое решение приняли в городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов столицы.

По словам зампредседателя комиссии Александры Александровой внутридворовой проезд возле диппредставительства является обычной придомовой территорией и по закону не подлежит наименованию.

"Предложение депутата Государственной Думы Михаила Дегтярева было представлено 8 февраля 2018 года на заседание рабочей группы комиссии. Эксперты рабочей группы считают невозможным рассмотреть данное предложение по названию из-за фактического отсутствия самого объекта для наименования", — цитирует РИА Новости Александрову.

Зампред комиссии подчеркнула, что в этом же дворе расположены исторические здания, такие как Дом-музей Ф.И.Шаляпина и Дом Наркомфина. Все они приписаны к Новинскому бульвару.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Дегтярев предложил присвоить посольству новый адрес в ответ на появление в Вашингтоне "Борис Немцов Плаза". Именно на этой площади расположено российское диппредставительство.

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