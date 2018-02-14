Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 18:06 2018-02-14T18:06:29+03:00

Даже во время своего "победного" интервью сноубордистка Хлоя Ким уплетала желанное мороженое

Изменить размер текста: A A

Американская сноубордистка Хлоя Ким приковала к себе пристальное внимание общественности и, в частности, пользователей соцсетей. Причиной такого резонанса стала не столько победа 18-летней девушки в хаф-пайпе на Олимпиаде 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сколько ее искренняя любовь к еде.

Поклонники спортсменки заметили, что Хлоя в своем Twitter частенько упоминает о содержимом ее завтрака и желании слопать что-нибудь вкусное. Во время соревнований девушка постоянно писала о том, как бы хотела съесть побольше фастфуда и даже корила себя за то, что недоела утренний сандвич. Также в качестве одного из способов борьбы с нервами девушка предложила подписчикам отведать чуррос (сладкая выпечка).

Девушка не постеснялась лакомиться мороженым даже перед журналистамиФото: Twitter.com

Даже после своей победы на олимпийских соревнованиях юная спортсменка первым делом решила полакомиться чем-нибудь и без стеснения делала это прямо перед журналистами.

"Хлоя Ким наконец-то получила свое мороженое, и она ест его прямо во время интервью", - написал один из поклонников спортсменки в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американка стала самым юным чемпионом за всю историю Олимпиады в соревнованиях по сноуборду. Она получила золотую медаль она получила за успешное выступление в хаф-пайпе, набрав в лучшей из трех попыток 98,25 балла.