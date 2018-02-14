2018-02-14T18:24:32+03:00
В мире

В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце

Новенький лайнер А330 осуществил полет в довольно романтичной форме
Денис СУХОВ
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В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце. Фото: flightradar24В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце. Фото: flightradar24
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В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic совершили тренировочный полет по «особому маршруту», проложенному из Лондона в форме сердца. Таким образом компания решила поздравить клиентов с праздником влюбленных.

«Счастливого Дня св. Валенина! Если вы это пропустили, вот полет нашего Airbus по тренировочному маршруту в форме сердца», - говорится в сообщении на страницы компании в Твиттер.

За полетом новенького лайнера А330 проследил, в частности, интернет-сервис Flightradar24, который отслеживает передвижения воздушных судов по всему миру. Согласно данным сайта, величественной сердце появилось к западу от мыса Лэнд Энд в британском Корнуолле.

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Новенький лайнер А330 Virgin Atlantic осуществил полет в довольно романтичной форме
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«У нас был тренировочный полет, запланированный на 14 февраля, и когда мы поняли, что это День Святого Валентина, мы решили немного повеселиться», - рассказал об акции капитан самолета.

В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце.Новенький лайнер А330 осуществил полет в довольно романтичной форме

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